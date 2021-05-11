Указ главы Республики Саха (Якутия) от 9 мая 2021 года № 1844 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на территории Республики Саха (Якутия), в связи с началом прохождения весеннего половодья постановляю:";

2) дополнить пунктами 18.1 и 18.2 следующего содержания:

"18.1. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по согласованию), государственным учреждениям Республики Саха (Якутия) и муниципальным учреждениям (по согласованию) предусмотреть в коллективных договорах дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

18.2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и организаций независимо от форм собственности;

2) обеспечить безопасный пропуск весеннего половодья на территории Республики Саха (Якутия).";

3) дополнить пункт 19 подпунктом 9 следующего содержания:

"9) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"аттракционов;";

2) в подпункте "ш" пункта 2 слов "аттракционов" исключить.

3. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, дополнив подпункт 7 пункта 3.1 абзацем следующего содержания:

"Предприятия оптово-розничной торговли продовольственными товарами обязаны проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств каждое воскресенье с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов.".

4. Настоящий Указ вступает в силу с 10 мая 2021 года.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







