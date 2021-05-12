Белорусская АЭС успешно сдала экзамен на общественных слушаниях

С белорусской АЭС приходят важные новости. Так, в инжиниринговом дивизионе "Росатома" сообщили, что доставлено, прошло входной контроль и готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока ядерное топливо.

Входной контроль проводили специалисты БелАЭС с участием представителей генерального подрядчика АО "Атомстройэкспорт" и изготовителя топлива - Новосибирского завода химконцентратов. Приемку контролировали сотрудники Госатомнадзора Беларуси. Итогом стал акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля, надлежащее качество и готовность ядерного топлива к загрузке в реактор. Все это предусмотрено генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС.

И все-таки главные события сегодня - на энергоблоке N 1. Уже несколько месяцев он работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Это значит, что оборудование проходит испытания перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Последовательно оно выходило на 50, 75, 90 и, наконец, 100 процентов мощности. Завершится этап опытно-промышленной эксплуатации комплексным опробованием всего оборудования.

Такая повышенная требовательность объяснима: впереди - не менее 60 лет функционирования энергоблока. Над тем, чтобы он был максимально эффективным и безопасным, работали белорусские и российские специалисты. Особая роль принадлежит Госатомнадзору МЧС Беларуси. Работая в сотрудничестве с коллегами из многих ведомств страны, опираясь на опыт МАГАТЭ, других международных организаций, он стал последней контрольной инстанцией.

Кульминацией стали общественные слушания, предшествующие выдаче коллегией МЧС страны лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока АЭС. Их проведение организовано в соответствии с указом Президента и распоряжением Правительства Беларуси. Слушания прошли в формате видеоконференции, задать вопрос мог каждый записавшийся.

Благодаря АЭС в Островце появились современные жилые микрорайоны, высокооплачиваемые рабочие места, дороги, медицинские и спортивные центры...

Разговор получился многоплановым. Зампредседателя Островецкого райисполкома Геннадий Бычко рассказал, что благодаря АЭС в районе появились современные жилые микрорайоны, высокооплачиваемые рабочие места, дороги, медицинские и спортивные центры. "Островетчина вытянула выигрышный билет, но выиграла вся страна", - образно выразилась председатель районного Совета депутатов Ирина Тальчук. Люди уверены - для их безопасности сделано все необходимое.

К примеру, насколько защищена АЭС от внешних экстремальных воздействий? Таких, как падение на купол реактора самолета? Мало того, что строение способно выдержать удар. Сделано все необходимое, чтобы такого ЧП не было в принципе. Вокруг станции действует бесполетная зона, предусмотрена защита от землетрясений, смерчей, снегопадов, подтоплений...

И еще факты. На этапе физического пуска первого реактора проведено 164 испытания, энергетического - 242, опытно-промышленной эксплуатации - 394. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию был разбит на четыре этапа, каждый последующий невозможен без успешного завершения предыдущего. Заверение руководителя Госатомнадзора Ольги Луговской прозвучало убедительно: подошли к выдаче лицензии в полной готовности. В ходе слушаний задано более 70 вопросов, многие выходили за рамки повестки. Например, зачем Беларуси АЭС, не лучше ли было вложить средства в другие источники энергии? Убедительные доводы привел на этот счет министр энергетики Михаил Михадюк: энергия атома нужна Беларуси. Людям, промышленности, социальной сфере. Хотя бы потому, что годовая загрузка ядерного топлива в сотни раз дешевле, чем сжигаемый на ТЭЦ за это же время природный газ. И на другие вопросы специалистами был дан исчерпывающий ответ.

Результаты слушаний будут рассмотрены коллегией МЧС при выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Тем временем

Недавно первый энергоблок Белорусской АЭС снова был включен в энергосистему Беларуси, 15 суток он будет работать на номинальной мощности. Всего АЭС оборудована двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт.