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12.05.2021 23:48
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о небывалой жаре и ночных заморозках

Текст: Ольга Игнатова
Южный циклон покидает столичный регион и уходит на север. Поэтому 13 мая сохранится дождливая, но теплая погода. А 14 мая дожди пройдут местами, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В пятницу ожидается до 24 тепла. 15 мая небольшой дождь в западных районах столичного региона. Днем плюс 22-24 градуса. 16 мая местами кратковременный дождь, 19-24 тепла.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Новая неделя начнется с еще большего потепления - его принесет антициклон с востока. Днем до плюс 26 градусов. 18 мая - 25-30 тепла. Такой жары во второй декаде мая не было очень давно. 29,1 градуса со знаком плюс было зафиксировано 18 мая 1897 (!) года.

Аномальная жара устанавливается и в Поволжье. В ближайшие сутки в Новгородской, Кировской областях до плюс 31 градуса. И такая погода сохранится до 15 мая. При этом возможны кратковременные дожди.

Очень тепло и на севере - в Архангельской области до плюс 26 градусов. В Коми - 25-30 градусов. И даже в Мурманской области (за Полярным кругом) плюс 15-20 градусов.

Фото: iStock
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В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни плюс 21-26 градусов. Местами кратковременные дожди. В Карелии до плюс 23 градусов. Долгожданное потепление ожидается и на Северном Кавказе, где в последние дни было довольно прохладно. В Астраханской, Волгоградской областях плюс 25-30 градусов.

В Свердловской, Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской области температура тоже ожидается на 7 и более градусов выше нормы. А вот в Томской области ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. В Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае с 13 по 15 мая тоже возможны ночные заморозки.

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