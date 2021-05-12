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12.05.2021 10:06
Рубрика: В мире

Из сектора Газа по Израилю выпустили более тысячи ракет

Более тысячи ракет были выпущены по израильской территории из сектора Газа с начала обострения. При этом примерно 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава. Об этом сообщил один из руководителей пресс-службы армии Израиля Йонатан Конрикус.

Фото: EMMANUEL DUNAND / AFP
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"Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет", - сказал Конрикус на брифинге для иностранных журналистов.

По его словам, в результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

"Двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе - позже", - рассказал Конрикус.

Тем временем газета Jerusalem Post сообщает, что в районе города Лод в результате прямого попадания ракеты в автомашину погибли мужчина 50 лет и 16-летняя девушка.

Конрикус также отметил, что израильская система ПРО "Железный купол" работает крайне эффективно и перехватывает большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет. Как сообщил Седьмой канал израильского телевидения со ссылкой на армию страны, был сбит беспилотник, "который вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны сектора Газа".

Между тем палестинский телеканал "Аль-Мамляка" со ссылкой на данные Минздрава сектора Газа сообщил, что жертвами израильских ракетных ударов по прибрежному анклаву стали уже 35 палестинцев. Среди них - 12 детей и женщина. Число пострадавших же достигло 233.

Как рассказал директор медицинского комплекса "Аш-Шифаа" в секторе Газа Мухаммед Абу Селим, к ним поступили около 100 раненых. "Несколько пострадавших умерли от ран, среди погибших есть дети в возрасте до двух лет. Люди поступают к нам с очень серьезными и опасными травмами", - цитирует медика телеканал.

Напомним, крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. Мировое сообщество призвало стороны конфликта к спокойствию. Однако, как заявили официальные лица Египта, пытавшиеся добиться прекращения огня, насилие уже набрало "неотвратимые обороты". Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил: "Мы приближаемся к полномасштабной войне".

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