В 2020 году в среднем цены на автомобильное топливо выросли на 2,6%. С начала этого года стоимость бензина на АЗС увеличилась на 3,6%, а дизельного топлива на 1.6%.
С марта этого года для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов.
С 1 мая изменились параметры демпфирующего механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать дальнейшее повышение цен. Запасы бензина в России к началу мая составили 1,72 млн тонн.
Сейчас на рассмотрении в Правительстве находится законопроект, позволяющий временно ограничивать экспорт бензина за границу.