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12.05.2021 11:38
Рубрика: Бензин

Правительство будет контролировать ситуацию с ценами на АЗС

Текст: Сергей Тихонов
В тяжелом 2020 году цены на топливо в России не выросли выше инфляции, правительство продолжит держать ситуацию под контролем и в 2021 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета Госдуме о деятельности правительства.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В 2020 году в среднем цены на автомобильное топливо выросли на 2,6%. С начала этого года стоимость бензина на АЗС увеличилась на 3,6%, а дизельного топлива на 1.6%.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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С марта этого года для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

С 1 мая изменились параметры демпфирующего механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать дальнейшее повышение цен. Запасы бензина в России к началу мая составили 1,72 млн тонн.

Сейчас на рассмотрении в Правительстве находится законопроект, позволяющий временно ограничивать экспорт бензина за границу.