Песков оценил перспективы законопроекта по обороту оружия

Трагедия в Казани не может не повлиять на законопроект, разрешающий выдавать оружие с 16 лет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, нужно ли создать рабочую группу для согласования всех инициатив по обороту оружия, Песков напомнил, что поручение глава государства дал только вчера и оно еще будет прорабатываться. "Очевидно, что этой темой будут заниматься и будут необходимые решения", - заверил он.

На просьбу оценить выполнение поручения, которое Владимир Путин дал три года назад - ужесточить законодательство в сфере оборота оружия, Песков сказал, что вчерашнее поручение - как раз очень хороший повод, чтобы провести такую "сверку часов" и промониторить ход выполнения ранее данных указаний. "Давайте не будем забегать вперед, поручение дано вчера, соответствующие выводы будут делать", - снова предложил он, уточнив, что у него нет информации о степени выполнения того, прежнего поручения Путина.

На вопрос о принятом в первом чтении законопроекте, разрешающем, в частности, выдавать оружие с 16 лет, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Безусловно, произошедшее не может не повлиять на ход обсуждения во втором чтении этого законопроекта как минимум". Пока не формализованы никакие решения на этот счет, заметил он. То, что произошло вчера, и поручения, которые дал президент, конечно, окажут влияние на ход дискуссии, уверен Песков.