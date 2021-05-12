Путин и Эрдоган призвали к деэскалации напряженности в Восточном Иерусалиме

Лидеры выразили серьезную обеспокоенность столкновениями, ростом числа убитых и раненых и призвали стороны к деэскалации напряженности и мирному урегулированию. Обе страны занимают принципиальную позицию в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм. Была подчеркнута особая роль "квартета" международных посредников в содействии переговорам.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили обсуждение сотрудничества в борьбе с пандемией. Российский президент подтвердил готовность поставлять в Турцию вакцину "Спутник V". В ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения этой темы.

Путин выразил пожелания Эрдогану и всему турецкому народу по случаю предстоящего завершения месяца Рамадан. Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Регулярный двусторонний диалог будет продолжен на разных уровнях.