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12.05.2021 11:30
Рубрика: Власть

Власти РТ: Действия учителей помогли избежать большего числа жертв

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Сотрудники и учителя школы №175 во время нападения действовали очень грамотно, что позволило избежать большего числа жертв. Об этом на пресс-конференции в Казани заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Она также отметила, что дети знали, как вести себя в экстренной ситуации.

- По информации с заседания штабов, действия образовательного учреждения и учителей оценены как правильные. Отмечается, что дети в образовательном учреждении знали, как себя вести во время эвакуации. Очень важно отметить, что дети беспрекословно слушались учителей и выполняли их поручения, чтобы максимально сберечь жизни и уменьшить количество жертв на объекте, - сказала Фазлеева.

Напомним, утром 11 мая вооруженный винтовкой 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии №175 и открыл стрельбу. На месте погибли семь детей 14-15 лет и педагог, позже в больнице скончалась еще одна учительница.

По последним данным, в больницы после трагедии были доставлены 20 школьников разного возраста и трое взрослых. Состояние шести детей оценивается, как тяжелое, они находятся в реанимации.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Стрельба в школе Казани

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