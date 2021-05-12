В Якутии поймали гулявшего по деревне белого медведя

В Якутии отловили белого медведя, который вышел к жилым домам в поселке Джебарики-Хая Томпонского района.

Как рассказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сахамин Афанасьев, для поимки хищника специально соорудили клетку. Краснокнижного зверя уже доставили на вертолете в Якутск.

"Есть два варианта: выпустить его в естественную среду обитания ил отправить в один из зоопарков России", - сообщил министр на своей странице в Instagram.

Предположительно именно этого белого медведя в середине апреля встретили на автодороге "Яна" почти в семистах километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Он бежал по трассе на юг в сторону села Тополиное Томпонского района.

Позднее с животным столкнулся рыбак в 300 километрах от Якутска.