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12.05.2021 15:41
Рубрика: Общество

В Казани похоронили учительниц, погибших при нападении на школу

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
В Казани прошли похороны двух учительниц, погибших накануне при стрельбе в гимназии №175.

Сотни человек, включая учеников и их родителей, пришли на Самосыровское кладбище проститься с 26-летней Эльвирой Игнатьевой. По данным источников в правоохранительных органах, она закрыла собой находившегося в коридоре мальчика.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Девушка пришла в это учебное заведение четыре года назад. Это был год, когда из школы выпустился устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев.

За время работы молодой педагог успела выиграть грант "Наш новый учитель-2018" и завоевать второе место в районном этапе конкурса "Учитель года-2018". По словам коллег, как лучшего в учреждении преподавателя иностранного языка Эльвиру готовились выдвинуть на конкурс "Учитель года России".

Присутствовавшие на церемонии рассказали, что погибшая была очень добрым и простым и при этом очень ответственным человеком.

В поселке Константиновка предали земле учительницу начальных классов Венеру Айзатову. Как рассказала ранее вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, педагог стала первой жертвой нападавшего. В этот день она была дежурным учителем и находилась на первом этаже.

Присутствовавший на похоронах министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин отметил, что произошедшую трагедию невозможно вписать в человеческую логику.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Очень сложно говорить. Это Учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников! Она любила детей, любила коллектив. Прекрасный учитель начальных классов, общественный деятель. Жить и жить. Простите нас, Венера Султангареевна, - сказал министр.

Напомним, жертвами стрельбы в казанской школе 11 мая стали девять человек, из них семеро детей. Нападение совершил бывший учащийся образовательного учреждения Ильназ Галявиев. В СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Для помощи в расследовании в Казани прибыли сотрудники центрального аппарата ведомства.

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