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12.05.2021 13:35

"Ракушка" в тумане

В Северной столице разработают городской закон о "гаражной амнистии"
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 101(8452)
С 1 сентября по всей стране начнет действовать "гаражная амнистия", в течение пяти лет она даст возможность узаконить старые гаражи. Но в Петербурге подавляющее большинство гаражных кооперативов существуют на птичьих правах, и алгоритма, который проливал бы свет на их дальнейшую судьбу, пока не существует.

Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу в апреле. Этот норматив разрешает оформить в собственность гараж и земельный участок, где он расположен. Главных требований два - гараж должен быть возведен до конца 2004 года, а участок земли предоставлен кооперативу в бессрочное пользование.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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"Российская газета" в N 62 (8116) от 23.03.2020 уже рассказывала о том, что в Петербурге из более чем четырехсот гаражных кооперативов арендовать землю до 2056 года смогли продлить лишь три. У 75 процентов кооперативов срок аренды завершился еще 10 лет назад, и пролонгировать свое право пользования землей они не смогли.

В прошлом году в Петербурге сотрудники комитета по контролю за использованием городского имущества снесли 1,8 тысячи гаражей. В феврале гаражи сносили на Кораблестроителей, Купчинской, Бухарестской улицах, а также на Шлиссельбургском проспекте.

Новости о "гаражной амнистии" всколыхнули сообщество автолюбителей. В гаражные кооперативы граждане уже сейчас несут документы, чтобы оформить бокс и участок в собственность. За пару недель в Общественную палату Петербурга поступила уже сотня заявлений от владельцев гаражей.

По словам председателя комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерия Солдунова, больше всего горожан волнует, смогут ли они в принципе оформить свой гараж и, если да, будут ли гарантии того, что конструкцию не снесут.

Все эти нюансы должны быть прописаны в городском законе. Сейчас гаражные кооперативы города, в которых, к слову, насчитывается до 250 тысяч машино-мест, находятся вне правового поля. В Петербурге регулярно корректируется Генплан, правила землепользования и застройки. Будущее участков с гаражами в этих документах не прописывается, ведь, хотя боксы и стоят на своих местах, право на землю у кооперативов нет, соответственно, в любой момент любой гаражный массив может попасть в зону застройки или прокладки инженерных коммуникаций.

У 75 процентов кооперативов срок аренды завершился еще 10 лет назад

В принципе, за снесенные гаражи город платит. Сейчас, например, по данным комитета по строительству, выплаты осуществляются за гаражи, демонтированные в 2008 году в 15 кооперативах. Компенсацию можно получить по заявлению при представлении всех документов, подтверждающих членство в кооперативе и наличие гаража. По умолчанию выплаты не начисляются, дело в том, что снесенные гаражи не были поставлены на кадастровый учет и в электронных базах данных исчерпывающей информации о них нет.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Нет ее и по тем гаражам, которые сейчас остались в городе. И это еще одна проблема - ни общественники, ни власти досконально не знают, сколько всего в Петербурге гаражей.

Сейчас в городском парламенте сформирована специальная комиссия, которая должна разработать петербургскую "гаражную амнистию". Член комиссии, депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилев говорит, что первым делом должны быть проведены работы по постановке гаражей на кадастровый учет. По мнению парламентария, они должны осуществляться за счет бюджета. Но даже если с позицией депутата согласятся его коллеги и соответствующее положение появится в городском законе, приступить к тотальной инвентаризации гаражей можно будет не раньше следующего года, поскольку в 2021-м деньги на такие работы не заложены.

По словам заместителя начальника управления застройки комитета по градостроительству и архитектуре Лидии Марковской, у Петербурга есть опыт выдачи участков частным лицам. В частности, сейчас землю в городе получают льготные категории граждан, например кавалеры ордена Славы. И как только в Петербурге вступит в силу городской закон "о гаражной амнистии", Смольный готов начать работу по оформлению земли.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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