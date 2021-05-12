Согласно постановлению мирового судьи судебного участка N 422 Таганского района Москвы 12 мая Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП по двум фактам о неудалении запрещенной информации.

Компании назначено наказание в виде двух административных штрафов в размере два миллиона пятьсот тысяч рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Кроме того, как выяснилось в суде, зарегистрированы еще четыре административных протокола к Телеграм. Максимальный штраф по этой статье - 4 млн рублей, то есть мессенджеру грозит 16-миллионный штраф. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее мировой суд Таганского района оштрафовал Twitter по трем административным протоколам почти на 9 млн рублей и TikTok на 2,6 млн рублей. Также в июне ожидается рассмотрение аналогичных исков к Facebook и Google. Во всех случаях речь идет о неудалении противоправной информации, в частности, о призывах к подросткам выйти на протестные акции в конце января в Москве. Всего на рассмотрении в суде находится более 20 административных протоколов в отношении соцсетей, которые были составлены в Роскомнадзоре с февраля по март. При этом регулятор предупреждал владельцев соцсетей, СМИ и интернет-платформ о недопущении распространения информации с призывами к участию в несанкционированных акциях. Такие материалы должны были незамедлительно удаляться. Что касается конкретных результатов работы с соцсетями, то, по данным Роскомнадзора, она приносит свои положительные результаты.

Так, например, после принятия 10 марта мер по замедлению на территории России трафика Twitter администрация соцсети удалила или заблокировала 60 процентов материалов с запрещенной информацией - детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом.