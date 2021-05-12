Турция с 15 мая отменит ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов из 16 стран

Турция с 15 мая отменит обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для туристов из 16 стран. В списке Китай, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Израиль, Япония, Великобритания, Латвия, Люксембург, Украина и Эстония, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в республике. До 1 июня отменены все чартеры.

Для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 Анкара усилила карантин. До 17 мая в стране действует жесткий локдаун.

Турция заявила, что планирует 1 июня открыть туристический сезон. "Если мы сможем сократить количество ежедневных случаев SARS-CoV-2 до пяти тысяч и менее, мы сможем сохранить нашу цель - 30 миллионов туристов в этом году", - отметил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Большую часть коронавирусных ограничений власти Турции планируют снять 1 июля. Но все будет зависеть от эпидситуации в стране.