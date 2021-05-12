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12.05.2021 05:28
Рубрика: В мире

Власти Флориды объявили режим ЧП из-за перебоев в поставках топлива

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил во вторник режим ЧП из-за возможной скорой нехватки топлива. Такое решение было принято спустя несколько дней после кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline.

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По словам губернатора, неожиданное закрытие Colonial Pipeline и возникшие перебои в поставках топлива "представляют серьезную угрозу для Флориды и требуют срочных мер для защиты и облегчения поставок в штат", - цитирует ТАСС. Режим ЧП продлится 30 дней, но при необходимости может быть продлен. Введение чрезвычайного положения позволит властям Флориды снять ограничения на размер и максимальную массу бензовозов, которые могут перемещаться по штату. Ранее во Флориде, как и в ряде других штатов, был введен режим региональной чрезвычайной ситуации.

Напомним, в минувшую пятницу масштабные кибератаки неизвестных хакеров привели к временному отключению одного из крупнейших трубопроводов США. По словам руководства Colonial Pipeline, процесс восстановления нормальной деятельности уже запущен. Ожидается, что он завершится до конца текущей недели.

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