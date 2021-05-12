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12.05.2021 17:05
Рубрика: Легковые авто

Водителя Tesla арестовали за то, что он ехал на заднем сиденье

Текст: Константин Руссов
Фото: www.facebook.com/CHPGoldenGate/ Фото: www.facebook.com/CHPGoldenGate/
Фото: www.facebook.com/CHPGoldenGate/

Парама Шарма был арестован калифорнийским дорожным патрулём за некорректное использование комплекса автопилота на его Tesla Model 3. Шарму обвиняют в безрассудном вождении и неповиновении требованиям сотрудника полиции.

Фото: www.twitter.com/swimmerbr78/status/1392172522028867585?s=20
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Современные комплексы обязывают водителя постоянно контролировать процесс управления ИИ транспортным средством, и если не держать руки на руле, то нужно хотя бы находиться на положенном месте. Шарма же во время задержания сидел на заднем ряду Tesla Model 3.

Любителя экстрима "сдали" бдительные автомобилисты, которые заметили, что по шоссе движется Tesla без водителя за рулём.

Основная проблема многих - непонимание между полноценным автопилотом и системой FSD (Full Self-Driving). Последняя, несмотря на то, что является довольно продвинутой, представляет собой лишь комплекс помощи водителю и отвечает второму уровню международной классификации автономного вождения. Это подтвердил Илон Маск, доложив властям, что до конца года Tesla не сможет выпустить "беспилотник".

#Tesla