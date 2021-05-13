ЦБ предложил считать незаконной координацию инвесторов через Telegram

Новости

Минобрнауки рассчитывает начать новый учебный год в штатном режиме 15:49
Золотов высказал предложения по изменению оружейного законодательства 15:35
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят в космос на съемки фильма "Вызов" 15:31
Зрители подрались с судьями на матче детских команд в Москве 15:26
Путин поручил проработать предложения Росгвардии по ужесточению оборота оружия 15:24
Путину рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани 15:23
Роспотребнадзор опроверг сообщения об индийском штамме COVID-19 в РФ 15:21
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле 15:14
В Госдуме рассказали, каким IT-компаниям придется открыть филиалы в РФ 15:06
В Крыму на трассе "Таврида" заработала первая АЗС 15:01
Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" задержан 15:00
В Петербурге нашли 400 украденных картин на 4 млн рублей 14:56
"Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Тель-Авивом 14:55
Директор школы в Казани рассказала о действиях в первые минуты нападения 14:51
Путин назвал трагедию в Казани варварским преступлением 14:47
National Interest заявил о защищенности Москвы в случае ядерной войны 14:46
Вакцину "Спутник V" протестируют на индийском штамме коронавируса 14:38
Власти Москвы удалили данные, использовавшиеся для оформления пропусков 14:36
На Урале автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя 14:21
Начальник разведки Швейцарии уволен из-за аферы с шифрами 14:19
Мосгорсуд признал законным штраф Twitter в 4 млн рублей 14:03
Для молодых ученых могут снизить процентную ставку по ипотеке 13:53
В Сургуте инспекторы ДПС довезли задыхающегося ребенка до больницы 13:47
Звезда "Лунного света" сыграет в продолжении "Достать ножи" 13:40
Песков заявил об отменном здоровье Путина 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 15:35
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил считать незаконной координацию инвесторов через Telegram

Текст: Игорь Зубков
Банк России намерен признать манипулированием рынком координацию инвесторов через Telegram-каналы, другие мессенджеры и соцсети.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет о намеренном введении в заблуждение, которое привело к существенному росту или, напротив, снижению цен на акции, облигации или валюту в ходе биржевых торгов.

Фото: РИА Новости
Банк России хочет отменить налоговые вычеты с покупки иностранных акций

Проект указания, который расширяет перечень действий, относящихся к манипулированию рынком, Банк России опубликовал для общественного обсуждения. Из документа следует, что вне подозрений останутся публичные прогнозы и оценки аналитиков банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств, если их выводы основаны на общедоступных данных.

Впервые о пресечении попытки манипулирования рынком через Telegram Банк России сообщил в марте. Тогда он заблокировал счета более 60 розничных инвесторов сразу после того, как по сигналу в мессенджере они начали покупать акции компании МРСК Юга, чтобы затем продать их по более высокой цене.

За рубежом похожие случаи не редкость. Так, в США большой резонанс вызвала координация пользователей форума WallStreetBets в соцсети Reddit, в которой стратегией розничных инвесторов было заработать на хедж-фондах.

Также Банк России предлагает считать манипулированием случаи, когда заявки на покупку или продажу выставляются без намерения их исполнить, а только для того, чтобы добиться более выгодной цены или иных торговых параметров в заявках противоположной направленности (spoofing или layering).

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Фондовый рынок Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей
National Interest заявил о защищенности Москвы в случае ядерной войны
Кабмин: Цены на основные продукты стабилизируются
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам