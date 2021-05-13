ЦБ предложил считать незаконной координацию инвесторов через Telegram

Банк России намерен признать манипулированием рынком координацию инвесторов через Telegram-каналы, другие мессенджеры и соцсети.

Речь идет о намеренном введении в заблуждение, которое привело к существенному росту или, напротив, снижению цен на акции, облигации или валюту в ходе биржевых торгов.

Проект указания, который расширяет перечень действий, относящихся к манипулированию рынком, Банк России опубликовал для общественного обсуждения. Из документа следует, что вне подозрений останутся публичные прогнозы и оценки аналитиков банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств, если их выводы основаны на общедоступных данных.

Впервые о пресечении попытки манипулирования рынком через Telegram Банк России сообщил в марте. Тогда он заблокировал счета более 60 розничных инвесторов сразу после того, как по сигналу в мессенджере они начали покупать акции компании МРСК Юга, чтобы затем продать их по более высокой цене.

За рубежом похожие случаи не редкость. Так, в США большой резонанс вызвала координация пользователей форума WallStreetBets в соцсети Reddit, в которой стратегией розничных инвесторов было заработать на хедж-фондах.

Также Банк России предлагает считать манипулированием случаи, когда заявки на покупку или продажу выставляются без намерения их исполнить, а только для того, чтобы добиться более выгодной цены или иных торговых параметров в заявках противоположной направленности (spoofing или layering).