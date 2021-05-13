Директор школы в Казани рассказала о действиях в первые минуты нападения

Директор казанской гимназии № 175, в которой 11 мая произошло вооруженное нападение, рассказала о своих действиях в первые минуты происшествия.

По словам Амины Валеевой, реакция последовала сразу после первых выстрелов, кнопка тревожной сигнализации на вахте при этом уже была нажата.

- Так как школа имеет систему речевого оповещения, было принято решение срочно сделать объявление по всей школе. Дана команда закрыть кабинеты, забаррикадироваться, не открывать никому двери. И разместить детей как можно ниже на полу, - цитирует Валееву РИА Новости.

Директор также отметила, что оперативно сработали все сотрудники администрации учебного заведения, они через мессенджеры давали четкие рекомендации учителям.

- Я считаю, что весь педагогический коллектив приложил максимальные усилия, чтобы спасти жизни наших детей, - подчеркнула она.

Руководитель школы поддержала мнение о необходимости усиления контроля над интернет-ресурсами, которые доступны детям.

- Существуют различные ресурсы, которые являются токсичными для наших детей. И я считаю, что надо усилить контроль над тем материалом, который дети находят на электронных ресурсах, - сказала Валеева.

Напомним, в результате стрельбы, устроенной в школе 19-летним Ильназом Галявиевым, погибли семь детей и двое учителей. 23 человека, в основном, дети были доставлены в больницы. У большинства пострадавших огнестрельные ранения, часть из них переведена на лечение в Москву.

Обвиняемый в преступлении был задержан на месте, в настоящее время он содержится под стражей.