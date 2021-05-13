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Фильмы Universal и WB исчезают из российского проката

Новости
    13.05.2021, 13:02
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Неприятные новости для кинотеатров и любителей блокбастеров: отечественные сети не смогли договориться об условиях проката с дистрибьютором Universal Pictures International (UPI).

Фото: kinopoisk.ru
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В результате, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", картины производства студий Universal и Warner Bros., которые распространяет в России UPI, будут убирать из театрального расписания сетей "Формула кино" / "Синема парк", "Киномакс" и "Каро" после двух недель проката.

Как пояснено, обычно после двух уикендов доля дистрибьютора в кассовых сборах уменьшается с 50% до 40-45%, но теперь компания UPI решила забирать половину кассы и с третьего уикенда. Это вызвало протест сетей кинотеатров.

В результату из расписания уже убраны ленты "Годзилла против Конга" и "Мортал Комбат". Более того: в случае, если стороны не смогут договориться, девятый "Форсаж", который должен выйти 20 мая (на 5 недель раньше, чем в США, к слову), тоже выйдет в ограниченный прокат.

Комментариев сторон пока нет. По мнению экспертов, желание дистрибьютора пересмотреть условия вызвано новой ситуацией на рынке, сформированной пандемией коронавируса, в результате которого голливудские хиты стали "дефицитным" продуктом.

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