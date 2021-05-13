В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 11 мая 2021 года № 01-03/2332, постановляю:

1. Продлить до 31 мая 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50 % мест, деятельности в соответствии с пунктом 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 января 2021 года № 12 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", деятельности в соответствии с пунктом 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года № 20 "О продлении режима обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан, возобновлении концертной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"), оказания услуг по курению кальяна, предусмотренных подпунктами 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее также - постановление № 29), а также действие подпунктов 21.3, 21.4 пункта 21 постановления № 29.

2. Установить, что в случае устойчивой динамики снижения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, а также при показателе коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, менее 1,0 и охвате тестированием более 200 исследований на 100 тысяч населения с 19 мая 2021 года возобновляется круглосуточное осуществление деятельности организаций общественного питания с учетом соблюдения ими методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года.

3. Рекомендовать гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов не вводить ограничение режима потребления электрической энергии и газа за несвоевременное и (или) неполное внесение платы потребителями указанных ресурсов в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

4. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, изложив подпункт 3.2 пункта 3 в следующей редакции:

"3.2. Соблюдать постановления, рекомендации Главного санитарного врача Российской Федерации, постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", в том числе в части двукратного прохождения лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции на Едином портале государственных и муниципальных услуг с интервалом между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции не менее суток.".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







