Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 января 2021 года № 12 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 25 января 2021 года, от 28 января 2021 года, постановляю:

1. Продлить до 28 февраля 2021 года включительно:

1.1. Действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин, с соблюдением ограничений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

1.2. Приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50 % мест, деятельности в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления), оказания услуг по курению кальяна, предусмотренных подпунктами 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - постановление № 29), а также действие подпунктов 21.3, 21.4 пункта 21 постановления № 29.

2. Установить, что:

2.1. Граждане в возрасте 65 лет и старше, граждане, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременные женщины могут покидать места проживания (пребывания) при обращении за медицинской помощью в медицинские организации в порядке, установленном Департаментом здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.2. Подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 5.1.5 пункта 5, подпункт 18.7 пункта 18 постановления № 29, пункт 8 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного - Югры от 27 мая 2020 года № 66 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" применяются в отношении граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

3. Возобновить с 1 февраля 2021 года:

3.1. Деятельность организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан сферы культуры с учетом заполняемости не более 50 % от общей вместимости помещений для посетителей, за исключением проведения концертов, с соблюдением методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.2. Организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в целях формирования спортивных сборных команд муниципального, регионального уровня и спортивных сборных команд России при реализации регионального и федерального единых календарных планов с привлечением зрителей не более 25 % от общей вместимости зрительских трибун с соблюдением регламента, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года.

4. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 9 февраля 2021 года утвердить порядок оказания гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременным женщинам медицинских услуг в медицинских организациях, предусмотрев исключение контактов (разведение потоков).

5. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

5.1. Пункт 1.2.1 после слов "по 31 января 2021 года," дополнить словами "с 1 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 года, с 15 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года,".

5.2. Подпункт 5.1.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.1.1. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия за пределы муниципальных образований автономного округа, за исключением выездов членов спортивных сборных команд автономного округа, профессиональных спортивных клубов, а также лиц, направляемых на физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в целях формирования спортивных сборных команд муниципального, регионального уровня и спортивных сборных команд России при реализации регионального и федерального единых календарных планов с соблюдением регламента, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года.".

5.3. Подпункты 10.3, 10.4 пункта 10, пункт 11 признать утратившими силу.

5.4. В абзаце втором приложения 4 слова "экстренной (неотложной)" исключить.

6. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 августа 2020 года № 105 "О переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19" изменения, признав подпункты 2.5, 2.6 пункта 2 утратившими силу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Пункт 6 настоящего постановления вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







