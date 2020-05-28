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28 мая 2020 г.

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2020 года № 66 " О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Дата подписания 27 мая 2020 г.
Опубликован 28 мая 2020 г.
Вступает в силу 27 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2020 года № 54 "О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19"
Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 5 мая 2020 года № 48 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" постановляю:

1. С целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) продлить до 15 июня 2020 года включительно:

1.1. Действие режима обязательной самоизоляции граждан.

1.2. Действие подпунктов 5.2, 5.3 пункта 5, пунктов 9, 21, 24 постановления Губернатора автономного округа от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа с 1 июня 2020 года до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, осуществлять предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе государственную регистрацию заключения брака, по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы с одновременным нахождением в помещении предоставления государственной услуги количества человек не более четырех, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния.

3. Установить, что в период действия в автономном округе режима обязательной самоизоляции в дополнение к случаям, установленным постановлениями Губернатора автономного округа от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 13 апреля 2020 года № 30 "О введении ограничений весенней охоты на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", могут покидать места жительства (пребывания) граждане в целях получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи.

4. Внести в постановление Губернатора автономного округа от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

4.1. Абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"организаций, реализующих программы обучения водителей транспортных средств категорий "В", "С", "СЕ", "D", "DE";".

4.2. Абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"организациям, реализующим программы обучения водителей транспортных средств категорий "В", "С", "СЕ", "D", "DE" для прохождения индивидуального практического занятия;".

5. Внести в приложение к постановлению Губернатора автономного округа от 14 мая 2020 года № 54 "О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19" изменение, заменив в строке 3 раздела "III этап" слова "Возобновление деятельности пришкольных лагерей" словами "Возобновление деятельности организаций отдыха и оздоровления детей".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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