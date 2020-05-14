Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2020 года № 54 "О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 5 мая 2020 года № 48 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 года № МР 3.1.0178-20, постановляю:

1. Утвердить план поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - План, ограничительные мероприятия) (приложение 1).

2. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - ответственным исполнителям Плана еженедельно представлять в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре информацию о результатах мониторинга эпидемиологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для подготовки совместных предложений по снятию или введению ограничительных мероприятий.

3. Отметить, что на 8 мая 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действуют ограничительные мероприятия и меры коллективной и индивидуальной безопасности, установленные нормативными правовыми актами автономного округа, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, принятыми на указанную дату, что соответствует пункту 1 первого этапа Плана (приложение 2).

4. Главам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 18 мая 2020 года направить для рассмотрения в региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласованные с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре предложения по снятию или введению ограничительных мероприятий, установлению мер коллективной и индивидуальной защиты на основании данных в соответствии с Планом.

5. Установить:

5.1. В случае осложнения эпидемической ситуации ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов по предложению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

5.2. Решение о снятии или введении ограничительных мероприятий, установлении мер коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с показателями Плана по каждому городскому округу и муниципальному району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимает Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова





Приложение 1 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2020 года № 54

План поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - План)

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение 2 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2020 года № 54

Ограничительные мероприятия, установленные нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, принятыми на 8 мая 2020 года

Обязанности граждан:

1. Соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, общественных местах, закрытых помещениях общественного пользования (использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека).

2. Соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров.

3. При передвижении с использованием личного автомобиля, такси (за исключением общественного транспорта, маршрутного такси) ограничить число пассажиров в нем не более одного или совместно с лицами, находящимся на самоизоляции в одном жилом помещении.

4. Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации:

в день своего возвращения по месту проживания или месту пребывания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) сообщать о факте своего возвращения, месте и времени пребывания на территориях за пределами Российской Федерации, информацию о своем самочувствии, а также контактную информацию незамедлительно сотрудникам аэропорта, вокзала, а также по номеру телефона Единой "горячей линии" в автономном округе по COVID-19: 8-800-301-68-88;

соблюдать постановления Главного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому.

5. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Обязанности работодателей:

1. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы муниципальных образований автономного округа.

2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

3. Обеспечить возможность обработки рук дезинфицирующими средствами, с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры, а также обязательное применение работниками средств личной защиты.

4. Осуществлять уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей и мест общего пользования во всех помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха.

5. Обеспечить контроль соблюдения режима самоизоляции работников.

6. При наличии организационной и технической возможности организовать работу дистанционным способом с использованием удаленного рабочего места (работу на дому).

7. Предоставить работникам с семейными обязанностями по их желанию возможность ухода во внеочередной отпуск.

8. Продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории автономного округа, с соответствующим регулированием работодателем оплаты труда.

9. Запретить направление работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от направления работников в служебные командировки внутри страны.

10. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

11. Обеспечить актуализацию по мере необходимости сведений об изменениях численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением COVID-19 в информационно-аналитической системе "Общероссийская база вакансий "Работа в России" (TRUDVSEM.RU) по форме, размещенной на названном ресурсе.

12. При осуществлении деятельности, в том числе с использованием курьерской доставки, обеспечить сотрудников, участвующих в ее организации и осуществлении, средствами индивидуальной защиты.

Гражданам запрещено:

1. Посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, скверах в границах муниципальных образований автономного округа.

2. Посещать объекты (территории) религиозных организаций, за исключением служителей и персонала религиозных организаций.

3. Осуществлять строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19.00 часов (текущего дня) до 16.00 часов (следующего дня), в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

4. Покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, передвижения по территории муниципальных образований автономного округа, непосредственно связанного с осуществлением указанной деятельности, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления;

оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ритуальные услуги;

следования к парикмахерским салонам, салонам красоты, косметическим салонам по предварительной записи;

следования от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам (или в обратном направлении);

оказания помощи гражданам в качестве добровольца (волонтера), имеющего договор с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности;

следования к помещениям органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа, организаций автономного округа, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, для получения по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг, предоставление которых не приостановлено в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа;

следования к организациям для прохождения собеседования с целью трудоустройства (заключения трудового договора) при отсутствии технической возможности его проведения с использованием дистанционных методов;

следования к местам осуществления любительского рыболовства за пределами населенных пунктов с соблюдением межличностной дистанции не менее 5 метров при рыболовстве;

для осуществления с 05.00 часов до 08.00 часов, с 21.00 часов до 24.00 часов индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря общественного пользования, включая бег, велопробеги, скандинавскую ходьбу по пешеходным зонам, с соблюдением дистанции до других физических лиц не менее 5 метров.

для прогулок с детьми до 14 лет в период с 08.00 часов до 10.00 часов, с 19.00 часов до 21.00 часов с обязательным соблюдением масочного режима, социальной дистанции до других граждан не менее 1, 5 метров, использованием перчаток;

для посещения гражданами призывного возраста учреждений, организаций по вопросам, связанным с их призывом на военную службу;

для посещения учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в автономном округе.







