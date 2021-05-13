Песков: Вопрос об амнистии к праздникам на повестке Кремля не стоит

Вопрос об амнистии в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне на повестке Кремля не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос представителей СМИ о том, рассматриваются ли в Кремле возможности объявить амнистию к праздникам, Песков ответил отрицательно.

- Нет, пока ничего такого нет на повестке, - цитирует его слова ТАСС.

9 мая Россия отметила 76-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городах нашей страны прошли парады, в том числе - Парад Победы на Красной Площади в Москве. Кроме того, состоялось онлайн-шествие "Бессмертного полка".