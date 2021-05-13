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13.05.2021 05:31
Рубрика: Экономика

Курс биткоина ушел вниз

Криптовалюта потеряла более 17% своей стоимости. В ходе торговой сессии биткоин снизился до 46,9 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

Фото: iStock
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Илон Маск накануне сообщил, что компания Tesla приостанавливает прием цифровой валюты в качестве оплаты за электромобили из-за неэкологичного способа ее получения, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк России предложил ввести цифровой рубль - третью форму денег. Цифровой рубль станет одной из первых цифровых валют центральных банков в мире. Он будет свободно обмениваться на наличные и безналичные. В отличие от наличных, рассчитываться в цифровых рублях можно будет как офлайн, так и онлайн. В отличие от безналичных, проценты на цифровой рубль не будут начисляться, он будет обязательством не коммерческого банка, а непосредственно Банка России. При этом интерфейсы цифровых кошельков будут все-таки предоставлять банки.

Экономика Финансы Виртуальные валюты

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