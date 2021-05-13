Курс биткоина ушел вниз

Криптовалюта потеряла более 17% своей стоимости. В ходе торговой сессии биткоин снизился до 46,9 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

Илон Маск накануне сообщил, что компания Tesla приостанавливает прием цифровой валюты в качестве оплаты за электромобили из-за неэкологичного способа ее получения, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк России предложил ввести цифровой рубль - третью форму денег. Цифровой рубль станет одной из первых цифровых валют центральных банков в мире. Он будет свободно обмениваться на наличные и безналичные. В отличие от наличных, рассчитываться в цифровых рублях можно будет как офлайн, так и онлайн. В отличие от безналичных, проценты на цифровой рубль не будут начисляться, он будет обязательством не коммерческого банка, а непосредственно Банка России. При этом интерфейсы цифровых кошельков будут все-таки предоставлять банки.