Названы самые популярные авто у россиян в апреле 2021 года

Первое место бессменно удерживает Lada Granta, которую купили 14050 человек, что на 10992 авто больше, чем в апреле 2020 года. Lada Vesta занимает вторую строчку: 11178 автомобилей и плюс 8265 машин. На третьей позиции со значительным отрывом следует Kia Rio, который распродали в количестве 6996 экземпляров (+5259 экз.).
Ненамного от Rio отстаёт Hyundai Creta, результат которой - 6445 авто (+ 5366 экз.). На пятом месте оказалась Lada Niva: дилеры реализовали 5346 автомобилей семейства внедорожников (+3594 экз.).
Volkswagen Polo и Hyundai Solaris следуют ноздря в ноздрю: 5164 и 5163 автомобиля соответственно. Их прирост по отношению к апрелю 2020 года составил 3792 и 4560 автомобилей.
Skoda Rapid - восьмое место с результатом 4378 авто, статистики по прошлому году не приводится, так как у чешского лифтбека это новое поколение.
Volkswagen Tiguan занимает девятую позицию: кроссовер выбрали 3709 россиян, что на 2377 покупателей больше. Топ-10 самых продаваемых моделей в России в апреле 2021 года замыкает Renault Duster: 3696 автомобилей (+ 2721 экз.).
Ранее "РГ" публиковала топ-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ по итогам апреля.