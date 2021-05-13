Названы самые популярные авто у россиян в апреле 2021 года

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, продажи в апреле этого года выросли на 290,4% по отношению к "чёрному апрелю" прошлого. "РГ" подготовила список самых продаваемых моделей на российском рынке по итогам прошлого месяца.

Первое место бессменно удерживает Lada Granta, которую купили 14050 человек, что на 10992 авто больше, чем в апреле 2020 года. Lada Vesta занимает вторую строчку: 11178 автомобилей и плюс 8265 машин. На третьей позиции со значительным отрывом следует Kia Rio, который распродали в количестве 6996 экземпляров (+5259 экз.).

Ненамного от Rio отстаёт Hyundai Creta, результат которой - 6445 авто (+ 5366 экз.). На пятом месте оказалась Lada Niva: дилеры реализовали 5346 автомобилей семейства внедорожников (+3594 экз.).

Volkswagen Polo и Hyundai Solaris следуют ноздря в ноздрю: 5164 и 5163 автомобиля соответственно. Их прирост по отношению к апрелю 2020 года составил 3792 и 4560 автомобилей.

Skoda Rapid - восьмое место с результатом 4378 авто, статистики по прошлому году не приводится, так как у чешского лифтбека это новое поколение.

Volkswagen Tiguan занимает девятую позицию: кроссовер выбрали 3709 россиян, что на 2377 покупателей больше. Топ-10 самых продаваемых моделей в России в апреле 2021 года замыкает Renault Duster: 3696 автомобилей (+ 2721 экз.).

Ранее "РГ" публиковала топ-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ по итогам апреля.