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13.05.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные авто у россиян в апреле 2021 года

Текст: Константин Руссов
Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, продажи в апреле этого года выросли на 290,4% по отношению к "чёрному апрелю" прошлого. "РГ" подготовила список самых продаваемых моделей на российском рынке по итогам прошлого месяца.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Первое место бессменно удерживает Lada Granta, которую купили 14050 человек, что на 10992 авто больше, чем в апреле 2020 года. Lada Vesta занимает вторую строчку: 11178 автомобилей и плюс 8265 машин. На третьей позиции со значительным отрывом следует Kia Rio, который распродали в количестве 6996 экземпляров (+5259 экз.).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada Granta с новым мотором

Ненамного от Rio отстаёт Hyundai Creta, результат которой - 6445 авто (+ 5366 экз.). На пятом месте оказалась Lada Niva: дилеры реализовали 5346 автомобилей семейства внедорожников (+3594 экз.).

Volkswagen Polo и Hyundai Solaris следуют ноздря в ноздрю: 5164 и 5163 автомобиля соответственно. Их прирост по отношению к апрелю 2020 года составил 3792 и 4560 автомобилей.

Skoda Rapid - восьмое место с результатом 4378 авто, статистики по прошлому году не приводится, так как у чешского лифтбека это новое поколение.

Volkswagen Tiguan занимает девятую позицию: кроссовер выбрали 3709 россиян, что на 2377 покупателей больше. Топ-10 самых продаваемых моделей в России в апреле 2021 года замыкает Renault Duster: 3696 автомобилей (+ 2721 экз.).

Ранее "РГ" публиковала топ-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ по итогам апреля.

#Lada #Volkswagen #Hyundai #Kia