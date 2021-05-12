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12.05.2021 15:16
Рубрика: Легковые авто

Апрельский топ-10 кроссоверов: Toyota RAV4 выбыл из пятерки самых-самых

Текст: Константин Руссов

Первые два месяца апрельского топ-10 кроссоверов занимают Hyundai Creta и семейство Lada Niva. По сравнению с прошлогодним "чёрным апрелем" рост показали абсолютно все модели. Так, народный кроссовер от Hyundai прибавил 5366 машин, итоговый результат - 6445 авто. Lada Niva куплена 5346 раз (+3594 экз.).

Фото: Пресс-служба Renault
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Следом, так мы привыкли, должен идти Toyota RAV4, но его обошли сразу три модели: Volkswagen Tiguan с результатом 3709 проданных машин (+2377 экз.), Renault Duster, который выбрали 3696 покупателей (+2721 экз.) и Kia Sportage, проданный 2952 клиентам (+2190 экз.). Toyota RAV4 таким образом оказался лишь на шестой строчке списка: 2941 автомобиль (+2340 экз.).

На седьмом месте разместился Skoda Kodiaq, за которым следует "собрат" по модельной линейке - Karoq. Их результаты: 2394 и 2327 автомобилей соответственно (+1584 и +1567 экз.).

Девятая позиция - у Renault Kaptur, который выбрали 1995 покупателей (+1567 экз.). Всего на две машины отстал замыкающий топ-10 Hyundai Santa Fe (+1699 экз.).

Далее идут Renault Arkana (1882 проданных авто), Mitsubishi Outlander (1541 экз.) и Mazda CX-5 (1536 экз.), которая в будущем может быть снята с производства.

#Lada #Toyota #Hyundai #Kia