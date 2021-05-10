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10.05.2021 14:48
Рубрика: Легковые авто

Новая Mazda CX-5 выехала на тесты: задний привод и "шестерки"

Текст: Константин Руссов
Фото: www.tflcar.com Фото: www.tflcar.com
Фото: www.tflcar.com

Почти ровно два года назад стало известно, что Mazda работает над новой платформой и не оставляет попыток сделать отвечающие современным требованиями рядные "шестёрки", а на днях "шпионам" удалось поймать новый Mazda CX-5, точнее, его преемника, который и примерит обновки.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Очевидцы сообщают, что прототип кроссовера Mazda крупнее нынешнего CX-5, а это означает, что пророчества сбываются, и на смену CX-5 идёт модель с другим индексом CX-50, которая будет играть на одном поле с Mercedes-Benz GLC, BMW X5 и Audi Q5.

Прототип замаскирован основательно, но даже сейчас становится понятно, что CX-50 сохранит узнаваемый стиль CX-5. В основе новинки - платформа Large Architecture, которая предполагает заднеприводную компоновку.

Платформа рассчитана в том числе на новые рядные "шестёрки" - бензиновые и дизельные мощностью около 285 л.с. Также в гамму нового CX-50 войдут четырёхцилиндровые моторы.

Премьера нового кроссовера Mazda может состояться в конце этого года или в первом квартале 2022 года.

Фото: www.tflcar.com
#Mazda