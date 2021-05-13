В мире
13.05.2021 12:02
Текст: Юрий Сизов

Новый посол России в Беларуси рассказал об акцентах в своей работе

Знаком высокого доверия назвал новый глава дипломатической миссии РФ в Республике Беларусь Евгений Лукьянов свое назначение. Об этом высокопоставленный российский дипломат заявил в четверг накануне вручения Александру Лукашенко верительных грамот, информирует БЕЛТА.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Во время своей дипломатической миссии в стране, дал понять Лукьянов, отвечая на вопросы журналистов, он намерен делать акцент "прежде всего на нашей плодотворной, взаимовыгодной и эффективной совместной работе". А говоря о своем назначении в Синеокую, посол России подчеркнул, что этим ему было оказано высокое доверие и он счастлив представлять интересы своей страны в Беларуси.

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
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Прокомментировал дипломат по просьбе местных СМИ и организацию приема белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Лукьянов отметил, что в этом не стоит искать политической подоплеки. "Беларусь сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение основано, прежде всего, на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Если белорусским партнерам выгодно работать через порты Российской Федерации, мы будем только рады", - пояснил он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", верительные грамоты главе белорусского государства вручили 13 мая также послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждым из государств, послы которых присутствовали на церемонии.

А говоря о сотрудничестве с РФ, президент особо подчеркнул, что Минск и Москва не выстраивают свои отношения против кого бы то ни было. "Но если кто-то посмеет бросить нам вызов - России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим", - заявил Лукашенко. "Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем", - резюмировал белорусский лидер.

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