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13.05.2021 20:50
Рубрика: В мире

Письмо под сукно?

Около двух миллионов французов прочитали обращение военных к властям
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Двести пятьдесят тысяч французов поставили свои подписи под письмом кадровых военных, поддержавших генералов-отставников. Тех, что ранее заявили о риске гражданской войны из-за угрозы "орд из пригородов", которые отрицают республиканские законы и насаждают "атмосферу ненависти к Франции, ее истории". Еще около двух миллионов человек прочитали обращение военных к властям.

Конечно, официальный Париж не мог не отреагировать на это обращение, но в отличие от первого, генеральского, которое, судя по всему, застало команду Макрона врасплох, на этот раз власти не стали рубить сплеча, грозить санкциями. Что и понятно. Ведь проблемы, поднятые военнослужащими, реальные, от которых так просто не отмахнешься. Поэтому, к примеру, начальник Генштаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр лишь призвал подписантов письма "проявить здравый смысл". Мол, если уж они решили высказаться на острые темы, то сначала "добровольно увольтесь" с военной службы. Ведь по определению, подчеркнул генерал, армия - структура, стоящая вне политики и обязанная сохранять нейтралитет. Примерно в том же духе высказался министр внутренних дел Жеральд Дарманен, упрекнувший военных в том, что те не стали раскрывать свои личные данные. "Что это за смелые люди, которые пишут анонимно?" - заявил он в ходе выступления по радио. При этом министр увидел в инициативе военнослужащих "происки крайне правых", к которым здесь то и дело причисляют сторонников "Национального объединения" (экс-Нацфронта), партии, напомним, за последнее десятилетие предпринявшей значительные усилия, чтобы избавиться от радикального флера. По мнению министра, это обращение не случайно появилось именно сейчас накануне региональных выборов, которые во Франции пройдут в конце июня, и "может способствовать победе" партии Марин Ле Пен.

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