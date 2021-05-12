Во Франции глава генштаба призвал военных уйти в отставку из-за письма властям

Начальник генерального штаба французской армии генерал Франсуа Лекуантр призвал уйти в отставку солдат, которые подписали письмо с предупреждением о гражданской войне, спровоцированной религиозным экстремизмом в стране. В обращении к властям, опубликованном в журнале правых, французское правительство обвинялось в "уступках" исламизму. Это послание последовало за аналогичным письмом, подписанным три недели назад двадцатью бывшими генералами.

Оба письма были осуждены французским правительством, но высоко оценены правыми политиками. По словам Лекуантра, которого цитируют французские СМИ, самый разумный шаг для подписантов - "это, безусловно, покинуть ряды армии, чтобы свободно выражать свои идеи и убеждения". Хотя генерал не угрожал какими-либо санкциями, он обвинил военнослужащих, стоящих за письмом, в нарушении их "обязанности соблюдать субординацию", добавив, что "личные убеждения" втянули армию в нежелательные политические дебаты. "Каждый солдат пользуется свободой мысли, но должен четко различать гражданские и военные обязанности", - сказал генерал.

Письмо военных было опубликовано поздно вечером в воскресенье еженедельным новостным журналом Valeurs Actuelles, издающимся в Париже. Письмо якобы было написано действующими солдатами, которые заявили, что предпочли остаться анонимными, опасаясь наказания. Авторы описали себя как часть молодого поколения солдат, которые служили в Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике или участвовали в внутренних антитеррористических операциях, уточняет ВВС. В послании критиковался ответ французского правительства "старейшинам армии", подписавшим письмо в прошлом месяце: "Они боролись за вас, чтобы позволить Франции стать несостоятельным государством?". "Если разразится гражданская война, армия будет поддерживать порядок на своей земле", - говорится в письме.

Представитель партии президента Эммануэля Макрона сказал, что это письмо было медийным ходом, призванным помочь ультраправому лидеру Марин Ле Пен, кандидату на президентских выборах в следующем году. Франция недавно предложила противоречивый законопроект о борьбе с тем, что президент Макрон назвал "исламистским сепаратизмом". Однако некоторые критики как во Франции, так и за рубежом обвиняют Елисейский дворец в "несправедливых нападках на ислам".