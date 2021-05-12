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12.05.2021 06:37
Рубрика: В мире

Во Франции глава генштаба призвал военных уйти в отставку из-за письма властям

Текст: Максим Макарычев
Начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр. Фото: AFP/JOEL SAGET Начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр. Фото: AFP/JOEL SAGET
Начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр. Фото: AFP/JOEL SAGET

Начальник генерального штаба французской армии генерал Франсуа Лекуантр призвал уйти в отставку солдат, которые подписали письмо с предупреждением о гражданской войне, спровоцированной религиозным экстремизмом в стране. В обращении к властям, опубликованном в журнале правых, французское правительство обвинялось в "уступках" исламизму. Это послание последовало за аналогичным письмом, подписанным три недели назад двадцатью бывшими генералами.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Оба письма были осуждены французским правительством, но высоко оценены правыми политиками. По словам Лекуантра, которого цитируют французские СМИ, самый разумный шаг для подписантов - "это, безусловно, покинуть ряды армии, чтобы свободно выражать свои идеи и убеждения". Хотя генерал не угрожал какими-либо санкциями, он обвинил военнослужащих, стоящих за письмом, в нарушении их "обязанности соблюдать субординацию", добавив, что "личные убеждения" втянули армию в нежелательные политические дебаты. "Каждый солдат пользуется свободой мысли, но должен четко различать гражданские и военные обязанности", - сказал генерал.

Письмо военных было опубликовано поздно вечером в воскресенье еженедельным новостным журналом Valeurs Actuelles, издающимся в Париже. Письмо якобы было написано действующими солдатами, которые заявили, что предпочли остаться анонимными, опасаясь наказания. Авторы описали себя как часть молодого поколения солдат, которые служили в Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике или участвовали в внутренних антитеррористических операциях, уточняет ВВС. В послании критиковался ответ французского правительства "старейшинам армии", подписавшим письмо в прошлом месяце: "Они боролись за вас, чтобы позволить Франции стать несостоятельным государством?". "Если разразится гражданская война, армия будет поддерживать порядок на своей земле", - говорится в письме.

Представитель партии президента Эммануэля Макрона сказал, что это письмо было медийным ходом, призванным помочь ультраправому лидеру Марин Ле Пен, кандидату на президентских выборах в следующем году. Франция недавно предложила противоречивый законопроект о борьбе с тем, что президент Макрон назвал "исламистским сепаратизмом". Однако некоторые критики как во Франции, так и за рубежом обвиняют Елисейский дворец в "несправедливых нападках на ислам".

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