Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября

Программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, а отправить ребенка на отдых можно будет до 15 сентября, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Проект будет реализован по такому же механизму, который уже используется в программе туристического кешбэка, - со ссылкой на ведомство пишет "Интерфакс". - Родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране. Возврат средств на карту "Мир" будет проводится в автоматическом режиме в течение пяти дней".

Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Возврат будет начисляться с момента старта программы и первой транзакции. Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, отметили в Ростуризме. В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. Сейчас идет процесс технического присоединения центров отдыха к программе и тестирование всей системы.

Напомним, президент России в Послании Федеральному Собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. Программу туристичского кешбэка в стране запустили в прошлом году. За все время действия ей воспользовались около миллиона человек. Им вернули порядка четырех миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 4,7 миллиарда рублей на финансирование программы туристического кешбэка.