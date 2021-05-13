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13.05.2021 07:00
Рубрика: В мире

Премьер Малайзии назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической

Фото: AP Photo/Vincent Thian Фото: AP Photo/Vincent Thian
Фото: AP Photo/Vincent Thian

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин назвал критической ситуацию с распространением коронавируса в стране и объявил об ужесточении карантина. В частности, теперь запрещены поездки между населенными пунктами. Даже навестить родственников местные жители не могут, а ведь сейчас отмечается главный мусульманский праздник.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Я не тиран, и решение было принято, чтобы защитить жизни людей", - цитирует Мухиддина ТАСС. При этом введенные до 7 июня ограничения почти не затронули экономический сектор - предприятия продолжают работать. Частный бизнес также не должен пострадать.

Предыдущий локдаун вводился в Малайзии с 22 января по 5 марта. Тогда выявляли не более трех тысяч инфицированных SARS-CoV-2 в сутки. В мае эпидситуация снова начала ухудшаться. С начала пандемии в стране подтверждено почти 453 тысячи случаев COVID-19. Более 1,7 тысячи пациентов скончались.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Пандемия коронавируса COVID-19

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