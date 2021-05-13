Путину рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

Двое детей, пострадавших при стрельбе в Казани, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На совещании с членами правительства с участием президента РФ он рассказал, что пятеро детей, которые находились в наиболее тяжелом состоянии, и трое взрослых были эвакуированы бортом МЧС в шесть клиник города Москвы. По его словам, на сегодняшний день трое детей уже прооперированы. Путин поинтересовался, какова динамика их состояния.

"Двое детей требуют большого внимания, крайняя степень тяжести, третий ребенок перенес хирургическое вмешательство хорошо, его состояние не внушает опасения", - доложил Мурашко.

"Уверен, что делается все возможное, чтобы спасти детей, будем молиться об их выздоровлении", - сказал президент.

Мурашко также поблагодарил казанских коллег за оперативную работу. По его словам, первые машины скорой помощи прибыли в течение 7 минут на место оказания медицинской помощи. Сейчас, по его словам, состояние большинства пострадавших не вызывает опасения. Все дети при согласии родителей будут направлены в федеральные оздоровительные учреждения.