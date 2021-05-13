Почему становится меньше газетных киосков

В Союзе предприятий печатной индустрии считают, что этого катастрофически мало. Раньше киоски, продающие прессу, были почти на каждой улице. Но с 2015 года, когда в городе началась оптимизация малых торговых точек, их число начало сокращаться. И вот - новое решение, которое может отразиться на доступности свежих газет и журналов для горожан.

Администрация города соглашается, что газетных киосков становится меньше. Но сокращение их числа чиновники объясняют законами бизнеса. Предприниматели переориентируются на продажу других товаров, а некоторые коммерсанты просто не хотят работать на выделенных им местах. "Поэтому из новой схемы исключены невостребованные участки", - рассказали "РГ" в департаменте экономического развития Твери.

Но жители Твери читать не расхотели. Газетные киоски были и остаются местом, куда горожане приходят за свежими новостями без навязчивой телерекламы. Однако ходить им приходится все дальше, а издателям газет и журналов путь к аудитории обходится все дороже.