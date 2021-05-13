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Рубрика: Общество

Негде ставить печать

Почему становится меньше газетных киосков
Текст: Антон Валагин (Тверь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Новую схему расположения нестационарных торговых объектов на городских улицах утвердила администрация Твери. Согласно постановлению, под ларьки и киоски отведено 224 места, 55 из них - газетные. Для города с населением почти полмиллиона человек - это капля в море.

В Союзе предприятий печатной индустрии считают, что этого катастрофически мало. Раньше киоски, продающие прессу, были почти на каждой улице. Но с 2015 года, когда в городе началась оптимизация малых торговых точек, их число начало сокращаться. И вот - новое решение, которое может отразиться на доступности свежих газет и журналов для горожан.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Администрация города соглашается, что газетных киосков становится меньше. Но сокращение их числа чиновники объясняют законами бизнеса. Предприниматели переориентируются на продажу других товаров, а некоторые коммерсанты просто не хотят работать на выделенных им местах. "Поэтому из новой схемы исключены невостребованные участки", - рассказали "РГ" в департаменте экономического развития Твери.

Но жители Твери читать не расхотели. Газетные киоски были и остаются местом, куда горожане приходят за свежими новостями без навязчивой телерекламы. Однако ходить им приходится все дальше, а издателям газет и журналов путь к аудитории обходится все дороже.

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