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13.05.2021 09:24
Рубрика: Общество

Пойманного в Якутии белого медведя отправят на лечение в Москву

Текст: Артем Красиков

Белого медведя, пойманного в поселке Джебарики-Хая Якутии, отправят в Москву, сообщает министерство экологии республики.

Фото: iStock
В Якутии поймали гулявшего по деревне белого медведя

Решение было принято на заседании Комиссии по редким видам диких животных, занесенных в Красную книгу Минприроды РФ. У хищника диагностировано сильное истощение и проблемы с зубами. Известно, что это самка, ей около двух лет.

"Полноценное обследование белого медведя в Якутске провести невозможно. Принято решение вывезти его в Москву, где поставят точный диагноз и назначат лечение", - рассказала руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Напомним, что зверя в середине апреля встретили на автодороге "Яна" почти в семистах километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Он бежал по трассе на юг в сторону села Тополиное Томпонского района. Позднее с животным столкнулся рыбак в 300 километрах от Якутска.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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