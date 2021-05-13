Роспотребнадзор опроверг сообщения об индийском штамме COVID-19 в РФ

Иностранные студенты Ульяновского государственного университета заразились не индийским штаммом коронавируса. Об этом заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к индийскому штамму, который сейчас принято бояться. Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус", - отметили в центре.

Ранее Минздрав Ульяновской области сообщил, что у госпитализированных с COVID-19 студентов Ульяновского госуниверситета, прибывших из Индии, обнаружили индийский штамм коронавируса. Согласно сообщению властей, индийский штамм подтвердился у 15 человек.

В конце марта Минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения заявили, что мутации нового штамма COVID-19, обнаруженного в Индии, указывают на устойчивость инфекции к выработанным антителам. В организации также отмечали, что есть основания говорить и о более высокой заразности этого варианта инфекции.