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13.05.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

В Петербурге арестовали родителей найденной в кафе девочки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге под стражу отправлены супруги, которые систематически избивали свою семилетнюю дочь, сообщает СК по Северной столицы.

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Сейчас девочка в больнице, ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание".

В аппарате уполномоченного по правам ребенка Петербурга сообщают, что в семье есть и старшие дети. Родители не имеют определенных занятий и злоупотребляют спиртным, сейчас инициирован вопрос о лишении их прав на воспитание детей.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отмечают, что мать и отец не стали скрывать того, что применяют силу не только к своей дочери, но и к другому ребенку. В то же время они возражали против заключения под стражу.

Напомним, несколько дней назад посетители заметили в кафе на Дальневосточном проспекте девочку без сопровождения взрослых. Прибывшим на место полицейским девочка не могла назвать своего адреса и имен родителей, тем не менее данные матери и отца сотрудники правоохранительных органов установили довольно быстро. Девочку отправили в больницу, врачи сказали, что на теле ребенка имеются следы побоев.

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