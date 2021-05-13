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13.05.2021 12:10
Рубрика: Власть

Уволен гендиректор госпредприятия "Вода Крыма"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов уволен по состоянию здоровья после подачи соответствующего заявления. Об этом на совещании о реализации инфраструктурных проектов в регионе заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- С учетом кадровых перестановок Владимир Баженов подал заявление об увольнении по возрасту и состоянию здоровья, - уточнил Аксенов.

ГУП РК "Вода Крыма" возглавит Максим Новик, который до сегодняшнего дня занимал должность первого заместителя министра ЖКХ РК. Новое назначение в условиях дефицита водного ресурса станет для него огромным вызовом и серьезным испытанием. Ведь по данным Института водных проблем РАН, износ водопроводных сетей на полуострове составляет 65 процентов, а очистных сооружений и запорно-регулирующих механизмов - 74. По этой причине 50-70 процентов подготовленной воды, поставляемой потребителям, теряется. По данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, в Симферополе нуждаются в замене 90 процентов водоводов, 98 процентов внутриквартальных сетей и 69 процентов уличных сетей.

В октябре 2020 года правительство РФ выделило Крыму почти 50 миллиардов рублей на улучшение ситуации с водоснабжением. И львиную долю этой суммы направят на модернизацию сетей. В частности, на сокращение потерь в водоводах Симферополя направят 1,7 миллиарда рублей, а в целом в Крыму на реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт сетей - 2,3 миллиарда рублей.

67-летний Владимир Баженов занимал должность гендиректора республиканского водоканала с декабря 2017 года. До этого работал проректором по административно-хозяйственной деятельности и развитию инфраструктуры КФУ им. В.И. Вернадского.

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