Ученые спорят, понадобятся ли повторные прививки против COVID-19

Крупнейшие производители вакцин, как правило, заявляют, что из-за изменчивости коронавируса SARS-CoV-2 потребуются дополнительные, возможно, ежегодные прививки для поддержания иммунитета. А некоторые компании уже заявили, что начали работу над усовершенствованными вакцинами с учетом мутировавших штаммов. При этом ряд известных ученых сомневается в такой необходимости,

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В интервью агентству Reuters более десятка авторитетных экспертов по инфекционным заболеваниям и разработке вакцин заявили, что становится все больше данных, свидетельствующих о том, что первый раунд глобальной вакцинации может обеспечить надежную защиту от коронавируса и его наиболее тревожных вариаций, известных на сегодняшний день.

Некоторые из этих ученых выразили обеспокоенность тем, что в богатых странах уже вовсю обсуждается возможность проведения повторной вакцинации, что углубит существующий разрыв с более бедными странами и по доступности вакцин, и по количеству населения, получившего прививки.

"Мы пока не видим данных, которые позволили бы принять решение о том, нужны ли бустерные (усиливающие иммунный ответ - ред.) дозы", - считает Кейт О'Брайен, директор Департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она отметила, что в ВОЗ аккумулируют данные об эффективности всех применяемых вакцин, и при необходимости будут готовы рекомендации по изменениям в программах вакцинации.

Исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла предположил, что людям, "вероятно", потребуется бустерная доза вакцины компании каждые 12 месяцев - по аналогии с ежегодной прививкой от гриппа. Эксперт считает, что это поможет поддерживать высокий уровень иммунитета как против исходного вируса SARS-CoV-2, так и его вариантов.

"Существует ноль доказательств, что это так, - возражает доктор Том Фриден, эксдиректор Центра США по контролю и профилактике заболеваний. Сейчас возглавляет глобальную инициативу общественного здравоохранения Resolve to Save Lives. По его мнению, совершенно неуместно говорить, что нам понадобится ежегодный бустер, потому что нет данных, какова вероятность этого, - так прокомментировал Фриден точку зрения представителя Pfizer.

Генеральный директор Moderna Стефан Бэнсел сообщил, что компания планирует к осени произвести модифицированную вакцину, предназначенную для "африканского" мутировавшего вируса. Представители компании также предполагают, что потребуются регулярные повторные прививки.

Правительства некоторых стран уже заранее готовятся к повторным кампаниям по вакцинации: Соединенные Штаты планируют создать определенные запасы вакцин, а Европейский союз, Великобритания и Израиль, по сообщениям Reuters, заказывают поставки новых партий вакцин.

Некоторые эксперты в области здравоохранения, в том числе Ричард Хэчетт, исполнительный директор Коалиции инноваций по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI) (эта организация финансировала многие проекты по вакцинации), говорят, что производители вакцин правы. И, действительно, нужно заранее планировать бустерные вакцинации, но и учитывать при этом неопределенность ситуации в долгосрочной перспективе.

При этом Pfizer и BioNTech объявили, что их прививка остается эффективной более чем на 91% в течение шести месяцев после второй дозы, по сравнению с почти 95%, которые вакцина показала в клинических испытаниях. Понятно, что наблюдение за привитыми и состоянием их иммунитета будет продолжаться и дальше.

Pfizer ожидает, что ее вакцина против COVID-19 будет основным источником дохода в течение многих лет, и прогнозирует продажи в размере 26 миллиардов долларов в 2021 году. По данным американской компании IQVIA Holdings, глобальные расходы на вакцины и бустерные прививки COVID-19 могут составить 157 миллиардов долларов до 2025 года.

Парадоксально, но факт: к необходимости повторных прививок может привести нерешительность населения в странах, где есть возможность сделать прививку, но многие этого не делают, и дефицит вакцин в других странах.

Президент Moderna Стивен Хоге пояснил, что, по оценкам, 30% населения США могут не согласиться на вакцинацию. Но пока вирус широко циркулирует, людям с высоким риском тяжелого течения заболевания, возможно, потребуется повысить свою иммунную защиту.

Другие эксперты поясняют, что в условиях, когда привита только часть населения, причем небольшая, создаются условия для появления новых, мутировавших и более стойких штаммов.

Между тем, еще в конце прошлого года ученые с оптимизмом заявляли, что высокоэффективные вакцины могут быстро обуздать глобальную пандемию, которая унесла жизни уже более 3,4 миллиона человек и нанесла мощный удар по глобальной экономике.

Но эти надежды померкли к февралю, когда появились доказательства того, что мутантные штаммы вируса могут избежать защиты, обеспечиваемой вакцинами. Лабораторные исследования показали, что южноафриканский вариант может привести к снижению уровня антител в шесть-восемь раз у людей, получивших вакцину Pfizer или Moderna. А данные клинических испытаний также показали, что вакцины от AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax показали меньшую эффективность в Южной Африке, где этот вариант коронавируса широко распространен.

Однако более свежие, завершившиеся не так давно исследования показали, что вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech обеспечивают высокий уровень защитных антител, создавая "эффект подушки" против известных мутировавших вариантов, сказал доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и главный советник Белого дома.

Дело в том, что иммунная защита от коронавируса обеспечивается не только антителами. Исследователи NIAID обнаружили, что Т-клетки в крови людей, выздоровевших от исходного вируса, могут успешно противостоять различным вариантам, в том числе, обнаруженным в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. "Вполне возможно", что бустерные прививки не понадобятся, - сказал Фаучи агентству Reuters.

Доктор Моника Ганди, врач-инфекционист из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, считает, что в конечном счете решения о том, будут ли необходимы бустеры, "лучше всего будут приниматься экспертами в области общественного здравоохранения, а не руководителями компаний, которые заинтересованы в извлечении финансовой выгоды".