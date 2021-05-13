В России стартовали продажи обновленной Renault Arkana

Renault сообщила о старте продаж кросс-купе Arkana нового модельного года, у которого кроме улучшенных материалов отделки появилась новая максимальная комплектация Prime.

Кроссовер нового модельного года получил другой материал отделки потолка салона, у полноприводных версий - хромированная окантовка селектора привода.

В версиях Style, Pulse и Prime центральное освещение салона стало светодиодным, наружные зеркала заднего вида получили функцию автоматического складывания. Также в исполнениях Style и Prime на центральной консоли и передних дверях есть декоративные вставки серого цвета.

Для автомобилей, оснащённых мультимедийной системой Easy Link, стали доступны подключаемые сервисы Renault Connect, позволяющие через приложение на смартфоне управлять некоторыми функциями своей машины.

Интересно, что в официальном сообщении Renault начальная стоимость Renault Arkana составляет 1 241 000 рублей, а согласно официальному прайсу, кроссовер не купить дешевле 1 246 000 рублей.

Новая версия Prime оценивается в 1 702 000 рублей - столько стоит кросс-купе со 150-сильным 1.3 турбо, вариатором и передним приводом, полноприводная модификация с этим же силовым агрегатом обойдётся на 80 тысяч дороже.

Фото: Пресс-служба Renault.

Arkana Prime получила двухцветную отделку кресел с перфорацией и надписью названия модели на спинке, двери с прострочкой, хромированные окантовку ручек дверей, подрулевой переключатель, селектор привода.

Набор опций - максимальный, в него в том числе включены электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, системы камер кругового обзора и мониторинга "слепых" зон, подогрев задних сидений, шторки безопасности для переднего и заднего ряда.

Также для Renault Arkana Prime доступен пакет "Дизайн", предполагающий окраску крыши кузова в чёрный, 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски и потолок салона в этом же цвете.

Renault Arkana занимает 11 место в списке самых продаваемых SUV в России по итогам апреля.