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14.05.2021 20:58
Рубрика: В мире

Атаковавшая трубопровод в США хакерская группировка объявила о самороспуске

Текст: Юрий Чернов

Группировка хакеров DarkSide, предположительно устроившая атаку на трубопровод Colonial Pipeline в США, объявила о прекращении своей деятельности. Об этом со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщает The Wall Street Journal.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey
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Источники издания отмечают, что сообщения о самороспуске группировки можно найти на многих специализированных форумах и ресурсах. Такое решение в DarkSide приняли якобы после того, как на их причастность к взлому систем компании причастность Colonial Pipeline указали в ФБР.

При этом специалисты отмечают, что информация о прекращении существования группировки может быть уловкой. Возможно, злоумышленники хотят таким образом замести следы и не хотят делиться полученным выкупом. Известно, что Colonial Pipeline перечислила на указанные хакерами кошельки 75 биткойнов, что примерно составляет 5 миллионов долларов.

Напомним, что хакерская атака 7 мая парализовала трубопровод, доставляющий топливо из Техаса на восточное побережье США. Из-за этого в некоторых штатах образовался дефицит горючего и к бензоколонкам выстроились длинные очереди. Восстановить нормальную работу трубопровода смогли только 14 мая, спустя неделю после атаки киберпреступников.

В мире США Хакерские атаки

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