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Рубрика: В мире

Байден: В США не сразу ощутят эффект от возобновления работы трубопровода

Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Жители США не сразу почувствуют эффект от возобновления работы трубопровода компании Colonial Pipeline, пострадавшей ранее от хакерской атаки. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами.

СМИ: Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 миллионов долларов за выкуп

По его словам, накануне вечером компания начала поставки нефтепродуктов по трубопроводу. Утром следующего дня Colonial Pipeline сообщила, что топливо уже поступает на большинство обслуживаемых ею рынков, и компания готовится выйти на полную рабочую мощность, пишет ТАСС.

"Это хорошая новость", - заявил Байден, отметив при этом, что хочет внести ясность. Длина трубопровода составляет 5,5 тысячи миль. "За всю свою историю он ни разу не был полностью остановлен, и теперь они должны безопасно и в полной мере вернуться к нормальной работе, а это займет некоторое время", - объяснил хозяин Белого дома.

Ранее руководство Colonial Pipeline объявило о полном восстановлении поставок на восточном побережье США. В компании признали, что на возвращение поставок к прежнему уровню понадобится несколько дней.

Напомним, в минувшую пятницу масштабные кибератаки неизвестных хакеров привели к временному отключению одного из крупнейших трубопроводов США. После этого цены на бензин на автозаправках США выросли до максимума 7-летней давности, сообщает некоммерческая Американская автомобильная ассоциация.

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