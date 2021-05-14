Дефицит чипов обойдется автомобильной отрасли в 110 млрд долларов

Эксперты компании AlixPartners подсчитали потери мировой автомобильной промышленности от глобального дефицита полупроводниковых чипов. По данным аналитиков, эта сумма может составить 110 млрд долларов.

При этом прогноз существенно ухудшен по сравнению с более ранним. Так, в начале этого года компания ожидала, что потери в выручке составят примерно 61 млрд долларов.

Марк Уэйкфилд из AlixPartners объяснил столь значительное изменение прогноза всего за три месяца рядом причин, среди которых, например, пожар на крупном заводе по изготовлению чипов в Токио и вызванные погодой проблемы в цепочках поставках в глобальном автопроме.

Отмечается также и ухудшение прогноза по снижению производства машин из-за дефицита чипов. Если раньше ожидалось, что объем выпуска автомобилем упадет на 2,2 млн экземпляров, то сейчас цифра составляет 3,9 млн авто.

Напомним, разразившейся нехватке полупроводниковых микросхем способствовали несколько факторов:

1) Неожиданно быстрое восстановление спроса на эти компоненты со стороны автопроизводителей после завершения "коронавирусного кризиса".

2) Рост продаж компьютеров и ноутбуков из-за массового перехода людей на режим удаленной работы,

3) Крупный пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices в октябре 2020-го (это один из самых больших производителей чипов).

От нехватки полупроводниковых микросхем страдает весь мировой автопром.

Ранее в Минпромторге РФ выразили уверенность, что к концу лета 2021 года проблема с дефицитом электроники для автомобилей будет решена.