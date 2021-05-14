Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.05.2021 19:41
Рубрика: Легковые авто

Дефицит чипов обойдется автомобильной отрасли в 110 млрд долларов

Текст: Юрий Зубко
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперты компании AlixPartners подсчитали потери мировой автомобильной промышленности от глобального дефицита полупроводниковых чипов. По данным аналитиков, эта сумма может составить 110 млрд долларов.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле

При этом прогноз существенно ухудшен по сравнению с более ранним. Так, в начале этого года компания ожидала, что потери в выручке составят примерно 61 млрд долларов.

Марк Уэйкфилд из AlixPartners объяснил столь значительное изменение прогноза всего за три месяца рядом причин, среди которых, например, пожар на крупном заводе по изготовлению чипов в Токио и вызванные погодой проблемы в цепочках поставках в глобальном автопроме.

Отмечается также и ухудшение прогноза по снижению производства машин из-за дефицита чипов. Если раньше ожидалось, что объем выпуска автомобилем упадет на 2,2 млн экземпляров, то сейчас цифра составляет 3,9 млн авто.

Напомним, разразившейся нехватке полупроводниковых микросхем способствовали несколько факторов:

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota придумала, как остановить воров катализаторов

1) Неожиданно быстрое восстановление спроса на эти компоненты со стороны автопроизводителей после завершения "коронавирусного кризиса".

2) Рост продаж компьютеров и ноутбуков из-за массового перехода людей на режим удаленной работы,

3) Крупный пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices в октябре 2020-го (это один из самых больших производителей чипов).

От нехватки полупроводниковых микросхем страдает весь мировой автопром.

Ранее в Минпромторге РФ выразили уверенность, что к концу лета 2021 года проблема с дефицитом электроники для автомобилей будет решена.