ГИБДД разъяснила требования к перевозке детей

В Госавтоинспекции разъяснили требования к организованной перевозке детей. А накануне на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения был выложен проект приказа, которым устанавливается новый вид уведомления о такой перевозке.

На совещании с руководителями органов исполнительной власти РФ, осуществляющими госуправление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности, заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин пояснил, что в вопросах безопасности детей есть три ключевых момента - это безопасность транспортного средства, надежность водителя и качество организации перевозки детей.

"Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности, обозначен знаками "перевозка детей" и дополнительным сигналом желтого или оранжевого цвета. Автобус должен быть технически исправен. К водителям также требования достаточно прозрачные, он должен иметь стаж управления автобусами не менее одного года и водитель не должен иметь нарушений ПДД за последний год", - цитирует генерала ТАСС.

По словам Понарьина, маршрут перевозки группы детей автобусами должен быть заранее подготовлен, а максимальная скорость перевозки не должна превышать 60 км/ч. Кроме того, по его словам, все места промежуточных остановок должны быть заранее определены и проработаны, в том числе с точки зрения охраны общественного порядка.

- Правоохранительные органы должны знать заранее о такой перевозке, - напомнил Олег Понарьин. - Такой механизм предусмотрен и, вспоминая ставропольский случай, никто не проинформировал ни органы образования, ни комитет по спорту о том, что такая перевозка должна была осуществляться.

Напомним, что организовывать такую перевозку необходимо, если в путь отправляется более восьми детей. То есть требуется заключить договор фрахтования автобуса, получить все данные от перевозчика и направить уведомление в Госавтоинспекцию. Не все детские перевозки сопровождаются машинами ДПС. Сопровождение обеспечивается, если едет колонна (как минимум из двух автобусов).

В случае со Ставрополем сопровождение не требовалось. Но эта поездка должна была быть оформлена как организованная перевозка группы детей. А этого сделано не было. К сожалению, очень многие организаторы поездок не занимаются оформлением таких перевозок. Это требует времени, да и не всякий автопарк готов дать под детскую перевозку автобус. А там, где дают, это стоит дороже, чем просто зафрахтовать автобус, не оформляя перевозку. Но ведь безопасность детей дороже любых денег. Согласно статистике, еще ни при одной организованной перевозке групп детей не зафиксировано смертельных ДТП.

Всего с начала года, по словам Олега Понарьина, на дорогах погибли более 150 детей.

- Цифра крайне неприемлемая для цивилизованной страны, - заявил генерал. - Какие мы разделяем виды ДТП, в которых участвуют дети? Это три основных категории: дети-пассажиры, дети-пешеходы и дети-водители. По количеству ДТП с детьми-пассажирами и детьми-пешеходами сравнялись. Они составляют где-то 42-47 процентов. Однако по тяжести последствий опаснее ДТП с детьми-пассажирами.

И происходят такие ДТП из-за беспечности родителей и водителей, которые перевозят детей. Они допускают превышение скорости, не учитывают метеоусловия, дети перевозятся не пристегнутыми либо без детских кресел. Бывает, что детей перевозят нетрезвые водители. Олег Понарьин отметил, что в этом году наблюдается рост таких ДТП в 15 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По его мнению, единственный способ повлиять на эту ситуацию - это изменить поведение родителей.