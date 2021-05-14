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14.05.2021 19:49
Рубрика: Власть

МИД РФ: Вопрос с численностью состава дипмиссий США закрыт окончательно

Текст: Алексей Чуриков
Власти США должны до 1 августа этого года выполнить новые требования со стороны России относительно численности состава американской дипмиссии в Москве. Как рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американская сторона получает от Москвы все необходимые разъяснения на этот счет.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно", - заявила Захарова. Она также напомнила, что принятые руководством Россией меры являются ответом на враждебные действия Соединенных Штатов. Одним из новых ограничений стал полный запрет найма граждан России и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Напомним, что эта мера утверждена указом президента от 23 апреля.

МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США

Мария Захарова отметила, что 14 мая правительство России издало распоряжение, согласно которому американским дипломатическим представительствам запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. При этом в Москве понимают, что для реализации этой меры потребуется определенное время. Как пояснила Захарова, на Смоленской площади ожидают, что консульские учреждения и посольство США в России приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 августа этого года.

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