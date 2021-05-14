МИД РФ: Вопрос с численностью состава дипмиссий США закрыт окончательно

Власти США должны до 1 августа этого года выполнить новые требования со стороны России относительно численности состава американской дипмиссии в Москве. Как рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американская сторона получает от Москвы все необходимые разъяснения на этот счет.

"Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно", - заявила Захарова. Она также напомнила, что принятые руководством Россией меры являются ответом на враждебные действия Соединенных Штатов. Одним из новых ограничений стал полный запрет найма граждан России и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Напомним, что эта мера утверждена указом президента от 23 апреля.

Мария Захарова отметила, что 14 мая правительство России издало распоряжение, согласно которому американским дипломатическим представительствам запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. При этом в Москве понимают, что для реализации этой меры потребуется определенное время. Как пояснила Захарова, на Смоленской площади ожидают, что консульские учреждения и посольство США в России приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 августа этого года.