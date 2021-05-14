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14.05.2021 05:55
Рубрика: В мире

Первый действующий военнослужащий задержан по делу о захвате Капитолия

В США первый военнослужащий на действительной службе задержан по делу о захвате Капитолия. Это произошло спустя четыре месяца после событий, сообщает министерство юстиции страны.

Фото: AP Photo
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Уточняется, что 40-летний майор был задержан в Виргинии. Он обвиняется в нападении на стражей порядка и воспрепятствование правоохранительным органам. По данным минюста, подозреваемый проник в Капитолий, расталкивая полицейских и силой удерживая распахнутые двери здания, пишет РИА Новости.

В апреле министерство юстиции уведомило федеральных судей в Вашингтоне о том, что намерено предъявить обвинения более 500 человек за участие в беспорядках у Капитолия. Отмечалось, что более 400 человек уже были обвинены. Расследование продолжается, и правительство ожидает, что как минимум еще сотне дополнительных лиц будут предъявлены обвинения.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. Жертвами беспорядков стали пять человек.

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