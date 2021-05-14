Казанские школы возобновили работу после стрельбы в гимназии №175

Казанские школьники 14 мая вернулись к учебе после двухдневного перерыва. В связи с нападением на гимназию № 175 в среду был объявлен день траура и все общеобразовательные учреждения города приостановили работу. А на 13 мая выпал мусульманский праздник Ураза-байрам, который в Татарстане является официальным выходным.

Между тем, старшеклассники казанской гимназии №175 вернутся к учебе в понедельник 17 мая. Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани.

Как уточнил, начальник Управления образования Ирек Ризванов, три девятых класса и один одиннадцатый класс временно будут учиться в школе №174. Такое решение обусловлено тем, что детям надо готовиться к сдаче выпускных экзаменов. На базе школы откроют консультационный центр, где ученики и их родители смогут получить помощь психологов. А для первоклассников гимназии №175 будут работать дежурные классы в школе № 171.

Остальных гимназистов, переживших нападение, отправили на дистанционное обучение.

Напомним, 11 мая на казанскую гимназию № 175 совершил нападение ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Он застрелил семерых детей и двух учителей. Ранения получили 23 человека. 12 мая суд отправил его под стражу на два месяца.