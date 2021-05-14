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14.05.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Renault хочет продавать в Европе авто, созданные для стран третьего мира

Текст: Константин Руссов
Фото: www.reporter.autoplus.fr Фото: www.reporter.autoplus.fr
Фото: www.reporter.autoplus.fr

Во Франции был замечен таинственный прототип, который при детальном изучении оказался моделью Renault. Камуфляж намекает на то, что в скором времени марка расширит свою линейку как минимум на одну единицу, только будут ли довольны этим европейцы?

Фото: Пресс-служба Renault.
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Фото нового Renault было опубликовано на сайте Autoplus Reporter. Место испытаний выдают номера - несмотря на то, что они замазаны, идентифицировать их принадлежность к ЕС не составляет труда. Также все вывески вдоль дороги - на французском языке.

Определить, что за модель скрывается под плёнкой, тоже не сложно. Это Renault Triber, который изначально проектировался для рынка Индии.

Triber - субкомпактный 7-местный кросс-универсал стоимостью от 530 000 рупий (535 000 рублей). Автомобиль оснащается 72-сильным трёхцилиндровым двигателем объёмом 1.0 литра, которому в пару на выбор предложены 5-ступенчатые МКП и "робот".

Если Triber действительно готовится выйти на рынок Европы, то под брендом Dacia, которому не впервой адаптировать модели, разработанные в Индии, для европейского клиента: напомним, индийский кросс-хэтч Renault Kwid переродился в доступный электрокар Dacia Spring.

Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault