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14.05.2021 12:24
Рубрика: Легковые авто

Запасливость владельца Hummer бензином обернулась пожаром: авто сгорел

Текст: Константин Руссов
Фото: Citrus County Fire Rescue Фото: Citrus County Fire Rescue
Фото: Citrus County Fire Rescue

Владелец Hummer H2, как и многие жители южно-восточного побережья США, не внял призывам правительства не скупать бензин в огромных количествах. Это привело к трагедии.

Фото: Пресс-служба Lamborghini.
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В результате хакерской атаки была нарушена работа американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, что вызвало сбои поставок топлива на заправочные станции нескольких штатов.

Люди, боявшиеся остаться без возможности передвижения на автомобиле, начали запасаться топливом: набирали в канистры, пластиковые ванны и даже полиэтиленовые пакеты. Видимо, к числу запасливых относится и владелец сгоревшего Hummer.

Как сообщает WABI, он приехал на заправку и наполнил четыре канистры по пять галлонов (около 23 литров каждая), которые поставил в багажник. Причина возгорания остаётся неизвестной, но к моменту, когда приехала бригада пожарных, автомобиль сгорел практически полностью - целыми остались колёса. Есть сведения об одном пострадавшем, но ему не потребовалась госпитализация.

Фото: Citrus County Fire Rescue