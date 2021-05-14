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14.05.2021 08:10
Рубрика: Легковые авто

Затонувшее судно с тысячами машин продолжают пилить, но медленно

Текст: Константин Руссов

"Российская газета" регулярно следит за ходом работ по ликвидации затонувшего у берегов штата Джорджия сухогруза Golden Ray, перевозившего более 4300 автомобилей Hyundai, Kia и других марок. Береговая охрана поделилась видео, на котором показана скорость, с какой движется цепная пила.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Спасатели сообщили, что приступили к пятому пропилу корпуса корабля. Видеоролик даёт понимание, что процесс разделения огромной махины на части не из быстрых. К тому же во время операции рабочим приходится при помощи резака укорачивать цепь, что тоже отнимает много времени. Параллельно с этим борт корабля разгружают: извлекают из "чрева" Golden Ray автомобили, чтобы облегчить вес.

Предыдущая секция, бывшая в работе, в настоящее время готовится к отправке на перерабатывающий завод в Луизиан. Баржа, на которую её погрузили, ждёт благоприятной погоды.

Спасатели сообщили, что оставшаяся часть затонувшего сухогруза имеет меньший риск загрязнить воду пролива нефтью и другими химическими жидкостями. Нефтяные пятна всё-таки появляются, но они небольшие и сразу же убираются береговой охраной.

Как сообщает The Martitime Executive, на доведение дела до конца уйдёт ещё как минимум несколько месяцев.